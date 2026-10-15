Троих жителей Калуги осудили на сроки до 21 года за поджоги на железной дороге

Трое жителей Калуги получили от 14 до 21 года лишения свободы за серию поджогов релейных шкафов на железной дороге. Второй Западный окружной военный суд признал их виновными в совершении террористических актов, о чём сообщила пресс-служба инстанции.

Организатором преступлений оказался ранее судимый местный житель. Как установил суд, он договорился о вознаграждении с человеком, который стремился дестабилизировать обстановку в России и ослабить её военный потенциал. Позднее калужанин привлёк к поджогам ещё двух сообщников — мужчину и женщину.

По условиям договорённости участники группы должны были выводить из строя железнодорожное оборудование и снимать происходящее на видео. Записи предназначались для передачи заказчику в качестве подтверждения выполненной работы.

«Сторонами были согласованы меры конспирации, порядок действий, передача видеоматериалов и условия оплаты. Данные преступления впоследствии неоднократно были реализованы», — говорится в сообщении суда.

Организатора приговорили к 21 году заключения. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Его также признали виновным в вовлечении других лиц в террористическую деятельность и назначили дополнительное ограничение свободы на один год.

Женщина получила 20 лет колонии общего режима, а второй мужчина — 14 лет заключения, включая четыре года в тюрьме. После отбытия основных наказаний им обоим ограничат свободу ещё на два года.

Кроме того, осуждённые обязаны возместить материальный ущерб, причинённый поджогами.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре по делу о поджогах релейных шкафов в Калужской области. В марте 2026 года суд назначил длительный срок заключения молодому человеку, который, по материалам дела, выполнял задания украинской разведки. Помимо повреждения железнодорожного оборудования, ему вменяли поджог автомобиля с символикой СВО.