Теракт в «Крокусе», боевики ВСУ, сожжённая жена, актёр Баталов и предатели: яркие суды марта 2026 В марте 2026 года российские суды вынесли приговоры сразу по нескольким резонансным делам. Одни получали пожизненные сроки за расстрелы и теракты, другие пытались выйти на свободу по УДО. Life.ru собрал самые яркие и резонансные решения судов. 31 марта, 22:25

Кровавый финал «Крокуса»

Главной новостью марта 2026 года, безусловно, стал приговор, который 12 марта вынес 2-й Западный окружной военный суд. Спустя почти два года после трагедии, унёсшей жизни 149 человек, суд назначил справедливое наказание всем виновным. Исполнители теракта — Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Рачабализода* — получили пожизненное лишение свободы. Судья был краток: «Признать виновными и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы». Интересно, что двое из них ранее заявляли в суде, что хотели бы отправиться в зону СВО, но суд посчитал, что искупать кровь 149 жертв на поле боя они не имеют права.

Но на скамье подсудимых оказались не только непосредственные убийцы, но и пособники. Одиннадцать человек, среди которых Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов и другие, также отправятся за решётку до конца своих дней. Ещё четверо фигурантов, обеспечивавших тыл террористам, получили длительные сроки. Братья Исломовы (Исроил, Диловар и Аминчон), предоставившие убийцам квартиру и автомобиль, приговорены к 19 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. Самый суровый приговор среди пособников получил Алишер Касимов — 22 года и 10 месяцев. Он продал террористам тот самый злополучный белый Renault Logan, на котором они скрылись с места преступления.

Западные наёмники и «пожизненное» заочно

Мосгорсуд в марте активно работал с делами, связанными с военными преступлениями. 12 марта был вынесен заочный приговор боевикам ВСУ Величко, Немичеву, Посохову, Субачеву и братьям Янголенко. По версии следствия, в марте 2022 года они захватили в плен 20 российских военнослужащих. То, что они с ними делали, не укладывается в голове: пытки, а затем расстрел из огнестрельного оружия. В результате 13 наших бойцов погибли. Зверства фигуранты не скрывали — видео распространили в Интернете. Суд назначил каждому из них пожизненное лишение свободы. Первые семь лет они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима, если, конечно, будут когда-либо задержаны.

Главарям «Кракена» Немичеву и Величко грозит пожизненный срок. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov, MarinaDa, © VK / «Разведка»

Не отстаёт от Мосгорсуда и Военная коллегия. В конце месяца стало известно о заочном приговоре командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Его признали виновным в теракте, в результате которого в Курской области погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Приказ о дистанционном минировании дорог, отданный Бровди, привёл к гибели гражданского лица. Суд был беспощаден — пожизненное заключение с отбыванием первых 10 лет в тюрьме. Бровди объявлен в международный розыск.

Госизмена, студент МИФИ и поджоги релейных шкафов

Ещё один громкий процесс прошёл в Калуге, куда на выездное заседание прибыл 2-й Западный окружной военный суд. 23-летний студент МИФИ Северьян Хорохордин получил 19 лет лишения свободы. Молодой человек, как установил суд, вступил в переписку с ГУР Минобороны Украины. Будучи не согласным с политикой РФ, он начал выполнять задания: расклеивал листовки с призывами к сдаче в плен, а затем перешёл к более серьёзным диверсиям. Хорохордин совершил поджог автомобиля с символикой СВО, за что получил вознаграждение 45 тысяч рублей. Позже он связался с запрещённым в РФ легионом «Свобода России» и поджёг два релейных шкафа на железной дороге на перегоне Обнинское – Шемякино. Задержали его в августе 2024-го, когда он по заданию куратора шёл фотографировать объекты возле аэродрома Ермолино. Первые пять лет срока Хорохордин проведёт в тюрьме, оставшиеся годы — в колонии строгого режима плюс заплатит штраф 400 тысяч рублей.

Вслед за студентом приговор за госизмену получил ещё один предатель. Московский городской суд приговорил Игоря Кульженкова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тысяч рублей. Как установила ФСБ, Кульженков согласился работать на украинские спецслужбы, собирая и передавая сведения об объектах Министерства обороны РФ. Его задержали ещё в марте 2025-го, но огласили приговор только сейчас.

Старые убийства, ревность и спортсмены

В столице вынесли приговор мужчине, чья ревность привела к трагедии. Бутырский районный суд признал виновным Андрея Бенгарда. В ходе ссоры с бывшей супругой он нашёл на балконе легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею женщину и поджёг. Потерпевшая получила страшные ожоги, от которых скончалась. За расправу над бывшей женой суд дал Бенгарду 11 лет строгого режима.

Бойцу ММА Зауру Исмаилову не удалось отделаться лёгким испугом за хулиганство. Дорогомиловский суд признал его виновным по статье об осквернении памятников. Исмаилов выложил в соцсети видео, где наносит удары по фигуре монумента «Ветеранам МЧС России» на Кременчугской улице. Учитывая, что спортсмен признал вину и раскаялся, суд назначил наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

Боец ММА Заур Исмаилов. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Раскрыли и старые преступления. Басманный суд 25 марта вынес приговор по делу об убийстве 2008 года. Тогда на стадионе «Металлург» напали на мужчину, избили его, забрали телефон и кошелёк. Жертва скончалась от травм. Спустя годы справедливость восторжествовала: Александр Жданов получил 15 лет, а его подельник Алексей Лаврентьев — 21 год и шесть месяцев колонии строгого режима.

Коррупция и растраты

Март выдался щедрым на приговоры чиновникам и бизнесменам. Таганский суд заочно отправил в колонию экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его признали виновным в растрате имущества в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в коммерческом подкупе. Срок — 12 лет колонии.

Не ушёл от ответственности и бывший начальник отдела 3-го ЦНИИ Минобороны Евгений Лайко. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 11 годам строгого режима за взяточничество и мошенничество. Помимо срока Лайко лишили воинского звания подполковника, государственных наград, а также конфисковали в доход государства более 13,5 млн рублей.

Ещё один эпизод с хищением средств Минобороны рассмотрел Хамовнический суд. Генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов признан виновным в мошенничестве на 57,5 млн рублей. Суд приговорил его к 7,5 года со штрафом 2,4 млн рублей. Кроме того, Кувшинова лишили воинского звания и всех государственных наград, а также взыскали с него 56,5 млн рублей в пользу Минобороны.

Попытка смягчить наказание не удалась и крупному девелоперу. Мосгорсуд признал законным отказ в замене наказания основателю Optima Development Альберту Худояну, осуждённому за мошенничество с ущербом более 4,2 млрд рублей. Бизнесмен просил заменить лишение свободы на более мягкий вид, но суд первой инстанции отказал — и вышестоящая инстанция с этим согласилась.

Бывшие мэры, нотариусы и рэперы

Судьба бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева решилась в Нефтекамске. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2021 году он незаконно передал строительной компании муниципальную землю площадью почти 2000 квадратных метров без проведения торгов. Бекмеметьев получил пять лет колонии общего режима. Его подельники — экс-прокурор района и руководитель стройкомпании — отделались двумя годами общего режима каждый.

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Обложка © Wikipedia / Izh.ru

Не вышли на свободу и фигуранты дела о наследстве семьи легендарного актёра Алексея Баталова. Люблинский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении бывшему нотариусу Дмитрию Бублию. Напомним, его осудили за пособничество в мошенничестве, в результате которого у вдовы и дочери Баталова похитили квартиру и деньги. Ходатайство Бублия оставлено без удовлетворения.

Не обошёл стороной суд и представителей шоу-бизнеса. Вступил в законную силу приговор стендап-комику Артемию Останину**. Мосгорсуд оставил решение Мещанского суда без изменений. А вот рэперу Oxxxymiron** (Мирон Фёдоров, признан иноагентом) пришлось отвечать за статус иноагента заочно. Суд Петербурга приговорил его к 320 часам обязательных работ и запретил на два года заниматься администрированием сайтов и каналов в Интернете.

* Внесён в список террористов и экстремистов. ** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов