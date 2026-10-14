В Кузбассе 16-летняя девушка получила условный срок по делу о терроризме

В Кемеровской области 16-летнюю жительницу Прокопьевска приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно за участие в деятельности запрещённой террористической организации. Основанием для уголовного дела стали публикации в мессенджере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, с января по ноябрь 2024 года девушка администрировала открытый канал, в котором распространяла материалы, связанные с идеологией запрещённого движения. Также она размещала изображения, которые следователи охарактеризовали как деструктивные.

Правоохранители установили, что подросток не просто публиковала подобный контент, но и поддерживала взгляды организации, деятельность которой признана террористической на территории России.

Противоправную деятельность выявили сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области. Собранные ими материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.

Суд признал несовершеннолетнюю виновной. С учётом возраста ей назначили условное наказание с испытательным сроком два года. Это означает, что девушка не отправится в колонию, если будет выполнять установленные судом требования и не возникнет оснований для отмены условного осуждения.

В Кузбассе ранее уже выносили приговор несовершеннолетнему по делу о финансировании терроризма через мессенджер. Как сообщал Life.ru 16 июля, 17-летний житель Белово получил четыре года воспитательной колонии. По данным следствия, подросток отправлял деньги запрещённой террористической организации, используя платные реакции под публикациями в её канале.