Парижский суд вынес приговор троим полицейским, жестоко избившим темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в ноябре 2020 года. Каждого из бывших правоохранителей приговорили к пяти годам лишения свободы, однако значительная часть наказания назначена условно. Об этом сообщает BFMTV.

Суд признал, что нападение сопровождалось расистскими мотивами. Помимо насилия, сотрудники полиции были признаны виновными в составлении ложного протокола, в котором пытались представить пострадавшего виновником конфликта.

Инцидент произошёл 21 ноября 2020 года, когда во Франции действовали ограничения из-за пандемии коронавируса. Полицейские заметили Зеклера на улице без обязательной защитной маски и последовали за ним к музыкальной студии. Внутри помещения мужчину избили, сопровождая свои действия расистскими оскорблениями.

Решающую роль в расследовании сыграли записи камер видеонаблюдения. Кадры жестокого нападения распространились в интернете и вызвали широкий общественный резонанс. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда назвал произошедшее позором для страны.

Самый продолжительный реальный срок получил Орельен Лаперсон — два года заключения. Филиппу Тондо предстоит отбыть полтора года, а Пьер Плантье получил один год, который может провести под электронным браслетом. Остальная часть пятилетнего срока каждого из осуждённых назначена условно.

Кроме того, суд пожизненно запретил всем троим работать в полиции. Решение было вынесено вечером 20 ноября, практически ровно через шесть лет после нападения.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 ноября французские полицейские устроили акцию протеста возле Елисейского дворца в Париже. Сотрудники различных подразделений потребовали повышения надбавок за работу в опасных условиях, пожаловавшись на переработки и растущую нагрузку во время массовых демонстраций. Правоохранители настаивали на увеличении надбавки с 28,5% до 35% базового жалованья. Предложение МВД повысить выплаты поэтапно до 2029 года не устроило профсоюзы.