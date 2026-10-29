Троим студентам понадобилась помощь врачей после занятия по химии в Уфе
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В Уфе троих студентов доставили в больницы после практического занятия по неорганической химии. Молодые люди пожаловались на плохое самочувствие уже после возвращения домой. Врачи осмотрели их и отпустили на амбулаторное лечение, сообщили в Министерстве здравоохранения Башкирии.
Инцидент произошёл 28 октября в химическом корпусе Уфимского университета науки и технологий. Во время работы с плавиковой кислотой произошла химическая реакция, сопровождавшаяся небольшим выделением паров. Преподаватели оперативно проветрили помещение и вывели учащихся на свежий воздух. После этого студентов отпустили домой, однако позднее у некоторых из них появилось недомогание.
Всего на самочувствие пожаловались восемь человек. Троих доставили в медицинские учреждения, остальные пятеро отказались от осмотра врачей. Один студент попал в больницу скорой медицинской помощи Уфы, ещё двое — в городскую больницу № 21.
«В больницы доставили троих студентов, их осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась. Они отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в республиканском Минздраве.
В университете уточнили, что проведённые анализы не выявили отравления у обследованных студентов. Состояние молодых людей не потребовало стационарного лечения. Сейчас руководство вуза взаимодействует с правоохранительными органами. Несмотря на произошедшее, занятия в университете продолжаются по расписанию.
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