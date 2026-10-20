Троллейбусы встали, светофоры погасли: Забайкалье осталось без света на фоне мощного снегопада

Массовые отключения электричества произошли в Забайкальском крае на фоне сильного снегопада. Без света остались сотни адресов в Чите, Борзе, Забайкальске и нескольких округах региона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В краевой столице перебои с электроснабжением нарушили работу общественного транспорта. По словам очевидцев, на улицах остановились троллейбусы и погасли светофоры. Жители жалуются, что энергетики пока не называют точных сроков восстановления подачи электричества.

Предварительно, причиной масштабного сбоя могла стать авария на электросетях из-за непогоды. Официальной информации о характере повреждений пока нет.

Снег пришёл в Читу ещё в середине октября, однако в последние дни осадки заметно усилились. По данным SHOT, непогода затронула 15 округов Забайкалья. В регионе также ожидается усиление ветра, что может дополнительно осложнить обстановку.

Снежный циклон уже создал серьёзные проблемы на дорогах. Из-за гололедицы и буксующих грузовиков движение на федеральных трассах оказалось затруднено. В отдельных районах водителям пришлось часами стоять в заторах.