«Троянские кони» у военных баз: В Европе хотят отбирать дома россиян

В Литве, Швеции и Норвегии власти начали принимать меры против недвижимости россиян, расположенной рядом с военными объектами и стратегической инфраструктурой. Некоторые здания могут принудительно изъять из-за подозрений в угрозе национальной безопасности. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на собственное расследование.

«В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности... как своего рода «троянского коня», — заявил изданию бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас.

По данным газеты, западные чиновники изучают ситуацию вокруг сотен домов, связанных с российскими владельцами. Они опасаются, что такая недвижимость может использоваться для наблюдения за военными объектами, сбора разведданных или подготовки диверсий.

Особое внимание привлёк особняк на шведском острове Мускё, расположенный рядом с военно-морской базой. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о намерении изъять участок, поскольку его собственника считают потенциальной угрозой безопасности. Власти страны также готовят дополнительные ограничения на приобретение недвижимости иностранцами.

В Литве подозрения вызвали дома неподалёку от авиабаз Шяуляй и Паневежис, а в Норвегии — коттеджи возле военного аэродрома Бардуфосс. Европейские чиновники допускают, что подобные объекты могут использоваться для запуска беспилотников и других враждебных действий.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Эстонии одобрили законопроект о запрете покупки недвижимости россиянами и белорусами без вида на жительство. Ограничения предложили распространить на дома, квартиры и земельные участки. В случае принятия закона парламентом новые правила должны вступить в силу 1 января 2027 года.