В Новосибирской области подросток попал на операционный стол после несчастного случая во время футбольных соревнований. В спортивном зале города Искитима на ребёнка с трёхметровой высоты рухнула металлическая труба, удерживавшая баскетбольное кольцо. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Пострадавшим оказался 14-летний мальчик. Предварительно, в момент происшествия он сидел на скамейке, когда сверху сорвалась металлическая конструкция. Труба ударила подростка по ногам. В результате ребёнок получил рваную рану бедра. Его доставили в больницу, где врачам пришлось провести операцию. Информации о нынешнем состоянии мальчика пока нет.

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия. Надзорному ведомству предстоит установить, соблюдались ли требования безопасности при проведении спортивных соревнований и эксплуатации оборудования.

К разбирательству подключился и Следственный комитет. Региональное управление СК сообщило о проведении комплекса проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств травмирования несовершеннолетнего. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии на десятилетнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребёнка госпитализировали, а врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. После происшествия следователи возбудили уголовное дело о халатности и начали выяснять, кто отвечал за безопасность спортивного объекта.