Труба котельной рухнула на проезжую часть в Краснодаре

Труба котельной обрушилась на проезжую часть в Краснодаре и перегородила дорогу. Людей в момент происшествия конструкция не задела — пострадавших нет.

Фото © ВК/Управление МВД России по городу Краснодару

Инцидент произошёл на пересечении Восточно-Кругликовской и Черкасской улиц, сообщили в городской полиции. Из-за упавшей трубы движение по участку пришлось перекрыть. Проехать через место обрушения автомобили пока не могут.

На месте дежурят сотрудники ДПС. Инспекторы ограничили доступ к опасному участку и контролируют дорожную обстановку. Причины падения конструкции пока не называются. Сроки её демонтажа и возобновления движения также не уточняются.

Накануне похожее происшествие случилось в Москве, где дерево рухнуло на проезжую часть и повредило Porsche. Оно задело двух человек, 51-летнего рабочего госпитализировали с тяжёлой травмой головы.