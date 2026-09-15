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Опубликовано 15 сентября, 16:12

Труба котельной рухнула на проезжую часть в Краснодаре

Обложка © ВК/Управление МВД России по городу Краснодару

Обложка © ВК/Управление МВД России по городу Краснодару

Труба котельной обрушилась на проезжую часть в Краснодаре и перегородила дорогу. Людей в момент происшествия конструкция не задела — пострадавших нет.

Фото © ВК/Управление МВД России по городу Краснодару

Фото © ВК/Управление МВД России по городу Краснодару

Инцидент произошёл на пересечении Восточно-Кругликовской и Черкасской улиц, сообщили в городской полиции. Из-за упавшей трубы движение по участку пришлось перекрыть. Проехать через место обрушения автомобили пока не могут.

На месте дежурят сотрудники ДПС. Инспекторы ограничили доступ к опасному участку и контролируют дорожную обстановку. Причины падения конструкции пока не называются. Сроки её демонтажа и возобновления движения также не уточняются.

Шесть машин столкнулись на МКАД в Москве, пострадали минимум два человека
Шесть машин столкнулись на МКАД в Москве, пострадали минимум два человека

Накануне похожее происшествие случилось в Москве, где дерево рухнуло на проезжую часть и повредило Porsche. Оно задело двух человек, 51-летнего рабочего госпитализировали с тяжёлой травмой головы.

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Николь Вербер
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