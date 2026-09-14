В Москве дерево рухнуло на Porsche и покалечило рабочего

В Москве на Поварской улице дерево рухнуло на проезжую часть, где в тот момент находились люди. По данным сайта MK.ru, инцидент задел двух человек.

В Москве дерево рухнуло на проезжую часть. Видео © Telegram / МК: срочные новости

Одним из пострадавших оказался 51-летний рабочий. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на дороге. Прибывшие медики госпитализировали его с тяжёлой травмой головы.

Второй участник происшествия, как утверждает источник, предпочёл скрыться с места. Помимо людей, упавшее дерево повредило решётку здания и автомобиль Porsche. Информация о точном ущербе и состоянии машины не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что шесть машин столкнулись на МКАД в Москве. В аварии пострадали как минимум два человека, включая шестилетнюю девочку. После столкновения у одной из машин повредился топливный бак, бензин вытек на проезжую часть.