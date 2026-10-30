«Трудно понять»: В Финляндии предупредили Зеленского о последствиях атак на Москву
Финский политик Мема предупредил о риске срыва переговоров из-за атак на Москву
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Атаки беспилотников на Москву могут поставить под угрозу предстоящие трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.
Политик раскритиковал действия Владимира Зеленского, обратив внимание на то, что массированный налёт беспилотников совпал с проведением саммита «Россия — Африка» и подготовкой к дипломатическим контактам при посредничестве Вашингтона.
«Налёт дронов на Москву во время саммита «Россия — Африка» действительно трудно понять, учитывая, что Украина приближается к мирным переговорам при посредничестве США», — написал Мема.
Особую обеспокоенность у финского политика вызывает возможность новых атак в ближайшие дни. Он напомнил, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, и выразил опасение, что в преддверии праздника ситуация может обостриться.
Поводом для его заявления стала масштабная атака беспилотников на Московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, со вчерашнего вечера до утра пятницы в направлении региона летели 862 БПЛА. Как сообщил градоначальник, значительную часть аппаратов российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали на дальних подступах, ещё 170 — непосредственно на подлёте к Москве.