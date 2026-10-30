«Трудно понять»: В Финляндии предупредили Зеленского о последствиях атак на Москву

Атаки беспилотников на Москву могут поставить под угрозу предстоящие трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

Политик раскритиковал действия Владимира Зеленского, обратив внимание на то, что массированный налёт беспилотников совпал с проведением саммита «Россия — Африка» и подготовкой к дипломатическим контактам при посредничестве Вашингтона.

«Налёт дронов на Москву во время саммита «Россия — Африка» действительно трудно понять, учитывая, что Украина приближается к мирным переговорам при посредничестве США», — написал Мема.

Особую обеспокоенность у финского политика вызывает возможность новых атак в ближайшие дни. Он напомнил, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, и выразил опасение, что в преддверии праздника ситуация может обостриться.