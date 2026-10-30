Более 370 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за БПЛА
Табло аэропорта Шереметьево. Обложка © Life.ru
Массированная атака беспилотников на Московский регион привела к масштабным сбоям в работе столичных аэропортов. С полуночи в воздушных гаванях Москвы отменили или задержали более 370 рейсов. Такие данные приводит Telegram-канал Baza, изучивший изменения в расписании.
Наибольшее число отмен зафиксировали в Шереметьево. Там не состоялись 149 рейсов, ещё 94 были задержаны. Во Внуково задержали 76 рейсов и отменили 31. В Домодедово задержаны восемь вылетов и прилётов, ещё 14 рейсов отменены. Всего в трёх аэропортах насчитывается 372 отменённых и задержанных рейса.
Ночью все четыре аэропорта Московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — на протяжении девяти часов не принимали и не отправляли самолёты из-за ограничений воздушного пространства. Последствия ощутили и пассажиры других городов. В частности, путешественники из петербургского Пулково рассказали, что ряд самолётов, направлявшихся в Москву, вернулся обратно. Людям пришлось стоять в очередях для обмена или возврата билетов.
Ранее Life.ru сообщал, что атака 862 беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за последнее время. По данным столичных властей, воздушная атака продолжалась 11 часов, а 170 БПЛА были нейтрализованы непосредственно на подлёте к Москве.