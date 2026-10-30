Более 370 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за БПЛА

Массированная атака беспилотников на Московский регион привела к масштабным сбоям в работе столичных аэропортов. С полуночи в воздушных гаванях Москвы отменили или задержали более 370 рейсов. Такие данные приводит Telegram-канал Baza, изучивший изменения в расписании.

Наибольшее число отмен зафиксировали в Шереметьево. Там не состоялись 149 рейсов, ещё 94 были задержаны. Во Внуково задержали 76 рейсов и отменили 31. В Домодедово задержаны восемь вылетов и прилётов, ещё 14 рейсов отменены. Всего в трёх аэропортах насчитывается 372 отменённых и задержанных рейса.

Ночью все четыре аэропорта Московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — на протяжении девяти часов не принимали и не отправляли самолёты из-за ограничений воздушного пространства. Последствия ощутили и пассажиры других городов. В частности, путешественники из петербургского Пулково рассказали, что ряд самолётов, направлявшихся в Москву, вернулся обратно. Людям пришлось стоять в очередях для обмена или возврата билетов.