«Трудный ребёнок» устроил драму в главном бою UFC — соперника унесли на носилках

Американец Рауль Росас-младший по прозвищу «Трудный ребёнок» победил бразильца Раони Барселуса в главном поединке турнира UFC Fight Night 289 в Лас-Вегасе. Бой в легчайшем весе завершился нокаутом в пятом раунде, после чего проигравшему потребовалась помощь медиков.

До развязки Барселус вёл на карточках всех трёх судей. Бразилец активно использовал борьбу, несколько раз переводил молодого соперника в партер, а в четвёртом раунде забрал спину Росаса и пытался провести удушающий приём. Американец сумел выбраться из опасного положения и продолжил бой.

В заключительном раунде Росас прибавил и начал успешно защищаться от попыток тейкдауна. На отметке 1:38 он сам резко перевёл Барселуса на настил. Бразилец тяжело приземлился и не смог продолжить поединок, после чего рефери остановил бой.

Медики долго оказывали Барселусу помощь прямо в октагоне, а затем унесли его на носилках. После турнира представители команды 39-летнего бразильца сообщили, что он находится в сознании и отправлен в больницу для обследования головы и шеи. Тренер спортсмена позднее заявил, что его состояние стабильное.

После боя Росас попросил зрителей поддержать травмированного соперника. UFC признал их поединок лучшим боем вечера — оба спортсмена получили по 100 тысяч долларов бонусных.

Для 21-летнего Росаса победа стала шестой подряд и 13-й в профессиональной карьере при одном поражении. Этот турнир стал для него первым в качестве участника главного боя UFC, причём американец оказался самым молодым бойцом в истории промоушена, возглавившим его турнир. У Барселуса теперь 22 победы и шесть поражений.

В соглавном поединке аргентинка Айлин Перес единогласным решением судей победила бразильянку Норму Дюмонт и продлила победную серию до семи боёв. Помощник шерифа Луис Эрнандес задушил бывшего заключённого Седрикеса Дюма уже на 57-й секунде первого раунда, а Тина Блэк нокаутировала Мелиссу Амайю во втором.

Необычно завершился и финал 34-го сезона The Ultimate Fighter в легчайшем весе. Азербайджанец Мехеммедали Османли был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом по находившемуся на настиле Илимбеку Акылбеку, поэтому победу присудили представителю Киргизии.