Трусова и другие фигуристы с опозданием вылетели в Россию из Алма-Аты

Российские фигуристы с задержкой в полтора часа вылетели из Алма-Аты в Москву после участия в Мемориале Дениса Тена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Изначально самолёт должен был отправиться в 5:40 мск, однако фактический вылет состоялся в 7:10.

В Москву с задержкой отправились Александра Игнатова (Трусова), Мария Захарова и Дина Хуснутдинова, а также танцевальные пары Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный и Анна Щербакова — Егор Гончаров.

На этом же рейсе вылетели юниоры Виктория Стрельцова, Алёна Принёва, Алиса Заикина, Мария Фефелова, Артём Валов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.

Ранее Александра Трусова стала победительницей Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате По итогам двух программ российская фигуристка набрала 226,01 балла.