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Опубликовано 11 октября, 15:04

Трусова и другие фигуристы с опозданием вылетели в Россию из Алма-Аты

Александра Игнатова (Трусова). Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Игнатова (Трусова). Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российские фигуристы с задержкой в полтора часа вылетели из Алма-Аты в Москву после участия в Мемориале Дениса Тена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Изначально самолёт должен был отправиться в 5:40 мск, однако фактический вылет состоялся в 7:10.

В Москву с задержкой отправились Александра Игнатова (Трусова), Мария Захарова и Дина Хуснутдинова, а также танцевальные пары Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный и Анна Щербакова — Егор Гончаров.

На этом же рейсе вылетели юниоры Виктория Стрельцова, Алёна Принёва, Алиса Заикина, Мария Фефелова, Артём Валов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.

Победа Трусовой на Мемориале Тена стала первой для неё за пять лет
Победа Трусовой на Мемориале Тена стала первой для неё за пять лет

Ранее Александра Трусова стала победительницей Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате По итогам двух программ российская фигуристка набрала 226,01 балла.

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Матвей Константинов
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