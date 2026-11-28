Александра Игнатова (Трусова) стала единственной представительницей России, пробившейся в финал международной серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27. Окончательный состав участников определился после заключительного этапа в Токио. За медали россиянке предстоит бороться с соперницами из Японии, Эстонии и Грузии.

В общем зачёте женского одиночного катания Игнатова набрала 26 рейтинговых очков и заняла четвёртое место. Путёвку в финал ей обеспечили два серебра — на этапах в Китае и США. В обоих случаях фигуристка получала по 13 очков.

Главными соперницами россиянки станут японки Мао Симада, Ами Накаи и Монэ Тиба. Первые две завершили квалификацию с 30 очками, а Тиба набрала 28. Также в шестёрку сильнейших вошли представительница Эстонии Нина Петрыкина и выступающая за Грузию Анастасия Губанова.

Шансы на участие в финале сохранял и российский фигурист Владислав Дикиджи. Однако на заключительном этапе серии в Токио он занял седьмое место, чего оказалось недостаточно для попадания в число шести лучших участников сезона.

Для 22-летней Игнатовой нынешний сезон стал возвращением на международную арену после рождения сына. Ранее фигуристка завоевала серебро Олимпийских игр 2022 года, бронзу чемпионата мира и две медали чемпионатов Европы.

Решающие соревнования состоятся в китайском Чунцине. Основная соревновательная программа запланирована на 10–12 декабря, а официальные сроки проведения турнира по календарю ISU охватывают 10–13 декабря. Российские спортсмены участвуют в международной серии в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru писал, что Камила Валиева с высокой вероятностью пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдёт в Челябинске с 17 по 20 декабря. На данный момент участие спортсменки в турнире не планируется. Валиева ещё не приступила к полноценным тренировкам.