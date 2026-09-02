Трутнев сообщил Путину о строительстве 31 судна на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке за последние четыре года построили 31 судно общим водоизмещением 2,7 млн тонн. Об этом вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме.

По словам Трутнева, развитие судостроения в регионе стало результатом решений, принятых российским руководством.

«Благодаря принятым вами, Владимир Владимирович, решениям, на Дальнем Востоке возродилось судостроение. В горизонте 2016–2021 гг. было построено 10 судов с водоизмещением чуть более 200 тыс. тонн. С 2022 по 2025 год — 31 судно с водоизмещением 2,7 млн тонн», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что темпы строительства значительно выросли по сравнению с предыдущим периодом. За четыре года количество построенных судов увеличилось более чем втрое, а общий объём водоизмещения вырос в разы.

Доклад прозвучал в рамках мероприятий Восточного экономического форума во Владивостоке, где обсуждаются вопросы развития промышленности, инфраструктуры и экономики Дальнего Востока.

Развитие судостроения стало одним из ключевых направлений промышленного роста Дальнего Востока. Ранее Life.ru рассказывал о развитии дальневосточных верфей и крупных проектах судостроительной отрасли региона, где отмечалось увеличение объёмов производства и реализация новых программ.