Банк России может вновь повысить ключевую ставку, если рост цен не начнёт замедляться. Такой сценарий допустил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии регулятора.

Несмотря на эту возможность, основным ориентиром Центробанка остаётся постепенное снижение ставки. По оценке Тремасова, нынешней жёсткости денежно-кредитных условий должно хватить для борьбы с инфляцией. Однако многое будет зависеть от того, насколько быстро начнут ослабевать ценовые тенденции.

«Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, ещё раз повторюсь, повышение ключевой ставки может стать таким возможным сценарием. Но базовый сценарий всё-таки предполагает, что ставка будет снижаться», — пояснил советник председателя ЦБ.

Для возобновления смягчения политики регулятору необходимо убедиться, что инфляционные процессы снова пошли на спад. В частности, устойчивая инфляция должна приблизиться к диапазону 4–5%. При этом проводимую сейчас денежно-кредитную политику Тремасов охарактеризовал как умеренно жёсткую.

Отдельным фактором при принятии решений в 2027 году останется состояние производственных мощностей. Их выбытие уже обсуждалось на сентябрьском и октябрьском заседаниях ЦБ наряду с инфляцией. Регулятор рассчитывает на постепенное восстановление мощностей в течение года, однако неблагоприятное развитие ситуации может усилить давление на цены и потребовать более жёстких мер.

Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк допустил необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к 4%. В опубликованных 5 ноября материалах регулятор также повысил прогноз роста потребительских цен по итогам 2026 года до 7,1–7,6%.