Банк России планирует изменить порядок расчёта официальных курсов иностранных валют к рублю. Регулятор намерен учитывать больше биржевых сделок, в том числе заключённых за пределами основного режима торгов. Соответствующий проект указания опубликован для оценки регулирующего воздействия.

Одно из предлагаемых изменений касается времени сбора информации. Его начало планируют синхронизировать с открытием торговых сессий на биржах. Это позволит расширить массив данных, используемых при определении официальных курсов.

Кроме того, ЦБ предлагает включить в расчёты сделки, проводимые в режиме адресных торгов. Сейчас регулятор намерен учесть операции, которые проходят вне основного режима биржевой торговли.

Ещё одно изменение касается порядка определения курсов иностранных валют на основе кросс-курсов. Центробанк планирует уточнить соответствующие правила расчёта.