ЦБ изменит методику расчёта официальных курсов валют к рублю
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Банк России планирует изменить порядок расчёта официальных курсов иностранных валют к рублю. Регулятор намерен учитывать больше биржевых сделок, в том числе заключённых за пределами основного режима торгов. Соответствующий проект указания опубликован для оценки регулирующего воздействия.
Одно из предлагаемых изменений касается времени сбора информации. Его начало планируют синхронизировать с открытием торговых сессий на биржах. Это позволит расширить массив данных, используемых при определении официальных курсов.
Кроме того, ЦБ предлагает включить в расчёты сделки, проводимые в режиме адресных торгов. Сейчас регулятор намерен учесть операции, которые проходят вне основного режима биржевой торговли.
Ещё одно изменение касается порядка определения курсов иностранных валют на основе кросс-курсов. Центробанк планирует уточнить соответствующие правила расчёта.
Ранее Life.ru рассказывал о планах Центробанка разрешить оформление ОСАГО непосредственно через «Госуслуги». Инициативу уже согласовали правительство, ЦБ и Минцифры. На первом этапе новым способом смогут воспользоваться таксисты и мотоциклисты, которые чаще сталкиваются с отказами страховых компаний. Предполагается, что страховщики не смогут отказывать в заключении договора через государственный портал. Для запуска механизма ещё потребуются законодательные изменения.