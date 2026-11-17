Российские автомобилисты смогут оформлять полисы ОСАГО непосредственно через портал «Госуслуги». Банк России намерен добиться запуска нового механизма страхования, который должен решить проблему недоступности полисов для отдельных категорий водителей. Об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на конференции «Барьер-2026», сообщает агентство «Прайм».

«Я уже говорил, и я хочу повторить еще раз, что мы не отступаем от нашей инициативы в части реализации продажи полисов ОСАГО через «Госуслуги». Мы считаем, что это крайне правильная норма», — подчеркнул представитель регулятора.

На первом этапе воспользоваться новым способом оформления страховки смогут водители такси и владельцы мотоциклов. По словам Смирнова, именно эти категории автомобилистов исторически чаще других сталкивались с трудностями при покупке обязательного страхового полиса.

Предполагается, что водитель сможет выбрать страховую компанию и оплатить ОСАГО непосредственно на государственном портале. При этом страховщик не будет вправе отказать в заключении договора через предусмотренный механизм.

Инициативу уже согласовали Банк России, правительство и Минцифры. Теперь для её реализации необходимо принять соответствующие законодательные изменения. В Центробанке рассчитывают, что рассмотрение законопроекта не затянется.

Необходимость нового механизма регулятор объясняет случаями отказов в оформлении ОСАГО, особенно в регионах с высокой убыточностью автострахования. Предполагается, что государственный сервис позволит повысить доступность обязательной страховки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить распространение рекламы ОСАГО, нарушающей законодательство. 7 октября стало известно, что ведомство признало ненадлежащей рекламу автострахования, которую один из крупных российских банков размещал на телевидении и радио летом 2026 года. По итогам проверки кредитной организации выдали предписание об устранении нарушений.