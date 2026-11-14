Банк России, вероятнее всего, не станет снижать ключевую ставку до февраля 2027 года. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин.

По его мнению, бизнесу пока не стоит рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики. Из последних выступлений председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной следует, что регулятор намерен выдержать паузу и сохранить ставку на нынешнем уровне в 14% годовых.

«До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки», — сказал Шохин журналистам.

Одной из причин такой осторожности он назвал предстоящую оценку последствий налоговых изменений. По словам главы РСПП, Центробанку потребуется время, чтобы понять их влияние на экономику. Кроме того, Набиуллина ранее дала понять, что считает текущий уровень ставки обоснованным.

Выступая в Госдуме 12 ноября, председатель Банка России признала, что длительный период высоких ставок болезнен для экономики. Однако, по её словам, эта мера необходима для повышения благосостояния граждан в будущем. Набиуллина также предупредила, что жёсткие денежно-кредитные условия сохранятся ещё некоторое время.