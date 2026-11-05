Банку России придётся дольше сохранять высокие процентные ставки, чтобы вернуть годовую инфляцию к целевым 4% в 2027 году. Именно поэтому регулятор повысил прогнозную траекторию ключевой ставки на 2027–2028 годы. Об этом говорится в резюме обсуждения решения по ставке, опубликованном ЦБ 5 ноября.

Главным препятствием для быстрого замедления роста цен остаются высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. По мнению участников обсуждения, они делают инфляцию более устойчивой и требуют продолжительного ограничения потребительского спроса.

«Высокие инфляционные ожидания усиливают инерционность инфляции, что требует более продолжительного сдерживающего воздействия денежно-кредитной политики на внутренний спрос», — отмечается в документе.

В Центробанке также обратили внимание на сложности с восстановлением производственных мощностей. Предприятия возвращаются к прежним объёмам выпуска медленнее, чем предполагалось ранее. Из-за этого временное сокращение предложения товаров может продолжать влиять на цены даже после устранения первоначальных проблем. В таких условиях регулятор считает необходимым более осторожно подходить к снижению ключевой ставки.

На заседании 23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Теперь совет директоров регулятора должен собраться 18 декабря. Но ЦБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы, повысив ожидаемые значения на 2027 и 2028 годы. Согласно обновлённым расчётам от 23 октября, в следующем году средняя ставка ожидается в диапазоне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%. На 2028 год прогноз также пересмотрен вверх — с 8–9% до 9–10% годовых.