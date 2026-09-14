ЦБ планирует разрешить бизнесу переводы через СБП свыше 1 млн рублей

Юридические лица смогут отправлять друг другу через СБП более 1 млн рублей за одну операцию. Банк России намерен поднять действующий лимит для B2B-переводов, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.

Регулятор собирается активнее развивать расчёты между бизнесом через систему быстрых платежей. В планах также запуск новых сценариев — B2B Push и возвратов между компаниями. Конкретный новый предел одной операции в документе не назван.

Расширять СБП хотят и для расчётов с государством. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям планируют дать возможность проводить онлайн-платежи в бюджетную систему России. Для граждан продолжат развивать оплату по ссылке на порталах госуслуг, сайтах бюджетных организаций и в местах обслуживания.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба сможет запрашивать расширенные сведения об операциях с цифровыми рублями не ранее 1 июля 2027 года. Новые правила будут действовать в России при проведении налогового контроля. Кроме того, налоговая сможет получить технические данные об устройстве, с которого провели операцию. Речь идёт об IP- и MAC-адресах, номере телефона и SIM-карты либо другом идентификаторе устройства. Эти сведения будут формировать технический след конкретного перевода.