В России запускают новый способ внесения наличных: что изменится с 1 октября

С 1 октября россияне получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних кредитных организаций с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Детали работы нового механизма и его ограничения раскрыла «Газете.Ru» Алина Мороз, заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine.

С октября у держателей карт появится опция зачисления купюр на свой счет в одном банке через устройство самообслуживания другого. Сервис будет работать на добровольной основе, поэтому в первые недели отказ в проведении операции может говорить не о превышении лимитов, а о том, что конкретная финансовая организация еще не активировала функцию.

Для таких транзакций установлены три уровня ограничений: 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей. Лимит распространяется на человека в целом, а не на каждую кредитную организацию по отдельности. Как пояснила Мороз, такой подход исключает возможность обхода правил путем использования банкоматов разных структур.

Важно учитывать, что эта операция не приравнивается к переводу между своими счетами. Следовательно, льготные бесплатные лимиты СБП здесь не действуют, и комиссию за услугу могут удержать оба участника процесса.

Контроль за соблюдением порогов осуществляет операционный центр Системы быстрых платежей. Банкомат сначала отправляет запрос, система сверяет сумму с остатком доступного лимита, и только после одобрения запускается прием денег. Если ограничение превышено, операция блокируется до того, как устройство заберет купюры. Это исключает ситуацию, при которой средства были приняты, но не дошли до получателя.

Если клиент почти исчерпал месячный порог, он может внести лишь остаток. Например, после пополнения на 40 тысяч рублей пройдут еще 10 тысяч, а вот 25 тысяч уже будут отклонены. Период восстановления лимита зависит от внутренней методики банка: это могут быть скользящие 24 часа либо стандартные календарные сутки. Единого публичного регламента пока нет.

Ужесточение контроля связано с тем, что взнос наличных через чужой терминал является точкой ввода средств в безналичный контур извне. При стандартных переводах обе стороны знают клиента и его историю, здесь же для владельца банкомата человек является посторонним. Подобные меры призваны ограничить потенциальное проникновение неучтенных денег. На обычные переводы и платежи эти правила не распространяются, так как там средства уже находятся в обороте.

При возникновении проблем специалист рекомендует сначала проверить в приложении или на сайте, подключен ли сервис у конкретного банка. Также стоит сверить сумму с остатком лимита и убедиться, что пополняется именно свой счет. Если же терминал все-таки принял наличные, но баланс не изменился, необходимо сохранить чек и обратиться в организацию, которой принадлежит устройство.

Ещё в мае Life.ru рассказывал о подготовке нового сервиса СБП для внесения наличных через банкоматы сторонних банков. Тогда лимиты в 25 тысяч рублей за операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц содержались в проекте указания Банка России. Теперь правила окончательно закреплены и вступят в силу 1 октября.