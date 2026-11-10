Российские карты «Мир» сейчас работают в 13 странах, однако Центробанк не называет большинство из них из-за риска западных санкций. Об этом сообщила директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина.

«Назвать, в каких странах карта «Мир» работает, мы не можем и не называем обычно на публичных мероприятиях. Могу назвать только их количество — это 13 стран», — рассказала Бакина.

Представитель ЦБ объяснила, что раскрытие такой информации способно создать проблемы зарубежным банкам, которые сотрудничают с российской платёжной системой.

«И для того, чтобы не подставлять наших партнёров под санкционные риски, мы в публичной плоскости эту информацию не комментируем», — пояснила она.

При этом россияне смогут уточнить, работает ли карта «Мир» в конкретной стране, непосредственно в своём банке. В Центробанке открыто назвали только два направления, где российские карты принимают без ограничений, — Белоруссию и Абхазию.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2023 года количество выпущенных карт «Мир» выросло втрое. К середине 2026 года их число превысило 520 миллионов. Одной из причин роста стала замена карт международных платёжных систем российскими аналогами.