ЦБ снизил официальный курс доллара и евро на 27 октября
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Банк России вновь понизил официальные курсы доллара и евро. На вторник, 27 октября, американская валюта будет стоить 80,4909 рубля, а европейская — 90,0935 рубля. При этом китайский юань, напротив, немного подорожал. Новые значения опубликованы на сайте регулятора.
По сравнению с предыдущими показателями доллар потерял 4,72 копейки, а евро подешевел на 14,94 копейки. Курс юаня вырос на 1,23 копейки и достиг 12,068 рубля.
На выходных и в понедельник, 26 октября, действовали другие значения. За доллар Центробанк устанавливал 80,5381 рубля, за евро — 90,2429 рубля, за юань — 12,0557 рубля.
Таким образом, рубль немного укрепился по отношению к американской и европейской валютам, но уступил китайской. При этом изменения оказались незначительными: все три валюты сохранили позиции вблизи прежних отметок.
До этого Life.ru рассказывал, какие факторы будут влиять на курс рубля во второй половине октября. Эксперты отмечали, что поддержку российской валюте могут оказать продажи экспортной выручки перед налоговыми платежами, тогда как увеличение государственных закупок валюты способно усилить давление на рубль. Среди других важных факторов аналитики выделяли динамику нефтяных цен и решения Центробанка по ключевой ставке