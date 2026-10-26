ЦБ снизил официальный курс доллара и евро на 27 октября

Банк России вновь понизил официальные курсы доллара и евро. На вторник, 27 октября, американская валюта будет стоить 80,4909 рубля, а европейская — 90,0935 рубля. При этом китайский юань, напротив, немного подорожал. Новые значения опубликованы на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущими показателями доллар потерял 4,72 копейки, а евро подешевел на 14,94 копейки. Курс юаня вырос на 1,23 копейки и достиг 12,068 рубля.

На выходных и в понедельник, 26 октября, действовали другие значения. За доллар Центробанк устанавливал 80,5381 рубля, за евро — 90,2429 рубля, за юань — 12,0557 рубля.

Таким образом, рубль немного укрепился по отношению к американской и европейской валютам, но уступил китайской. При этом изменения оказались незначительными: все три валюты сохранили позиции вблизи прежних отметок.