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Опубликовано 24 сентября, 15:25

ЦБ сохранил до весны ограничения на вывод денег за рубеж для части нерезидентов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Банк России ещё на шесть месяцев продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Новые сроки действия меры начнутся 1 октября 2026 года.

«Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2026 года ещё на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ напомнили, что эти ограничения действуют с 1 апреля 2022 года. При этом они не распространяются на вывод средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок и используют счета типа «Ин». Регулятор объяснил продление меры необходимостью поддержания финансовой стабильности.

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В начале сентября Банк России ещё на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2027 года. Для граждан сохранился лимит на получение наличных со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года: не более 10 тысяч долларов или эквивалента в евро. В ЦБ объяснили сохранение меры санкциями, из-за которых российские банки по-прежнему ограничены в возможности закупать наличную валюту недружественных государств.

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Александра Мышляева
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