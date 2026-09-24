ЦБ сохранил до весны ограничения на вывод денег за рубеж для части нерезидентов

Банк России ещё на шесть месяцев продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Новые сроки действия меры начнутся 1 октября 2026 года.

«Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2026 года ещё на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ напомнили, что эти ограничения действуют с 1 апреля 2022 года. При этом они не распространяются на вывод средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок и используют счета типа «Ин». Регулятор объяснил продление меры необходимостью поддержания финансовой стабильности.

В начале сентября Банк России ещё на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2027 года. Для граждан сохранился лимит на получение наличных со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года: не более 10 тысяч долларов или эквивалента в евро. В ЦБ объяснили сохранение меры санкциями, из-за которых российские банки по-прежнему ограничены в возможности закупать наличную валюту недружественных государств.