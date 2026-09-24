Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 15:00

В ЦБ исключили цель довести долю безналичных расчётов в РФ до 100%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melena-Nsk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melena-Nsk

ЦБ не имеет цели довести долю безналичных расчётов в России до 100%. Об этом на полях ХХІІI Международного банковского форума заявила директор департамента национальной платёжной системы регулятора Алла Бакина. При этом «в принципе есть задача», чтобы число таких операций «было на хорошем, высоком уровне».

«У нас нет цели довести безналичный [расчёт] до 100%», — сказала она.

ЦБ не станет ограничивать финансовых блогеров, но призовёт к закону
ЦБ не станет ограничивать финансовых блогеров, но призовёт к закону

Ранее Центробанк поделился своим прогнозом по развитию ситуации с топливом в России. По мнению регулятора, уже до конца 2026 года ожидается восстановление предложения на рынке.

Больше новостей о ценах, решениях ЦБ и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar