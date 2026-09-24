В ЦБ исключили цель довести долю безналичных расчётов в РФ до 100%

ЦБ не имеет цели довести долю безналичных расчётов в России до 100%. Об этом на полях ХХІІI Международного банковского форума заявила директор департамента национальной платёжной системы регулятора Алла Бакина. При этом «в принципе есть задача», чтобы число таких операций «было на хорошем, высоком уровне».

«У нас нет цели довести безналичный [расчёт] до 100%», — сказала она.

Ранее Центробанк поделился своим прогнозом по развитию ситуации с топливом в России. По мнению регулятора, уже до конца 2026 года ожидается восстановление предложения на рынке.