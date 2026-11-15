Украинские подразделения разместили основные узлы обороны в укреплённых подвалах многоэтажных домов Дружковки, утверждает российский военнослужащий с позывным Азия. Об этом начальник расчёта FPV-дронов 83-го отдельного полка беспилотных систем группировки «Южная» рассказал РИА «Новости».

«Укрепляются в подвалах — там у них подземные города», — описал он позиции ВСУ. По его словам, ключевые укрепления сосредоточены в кварталах многоэтажной застройки.

Для ударов по наиболее укреплённым позициям, как рассказал собеседник агентства, привлекают авиацию ВКС России. В частности, фугасные авиабомбы применяют по выявленным вражеским пунктам управления беспилотниками. Среди таких целей Азия назвал позиции операторов тяжёлых дронов типа «Баба-яга». После наших авиаударов украинские расчёты прекращают работу с поражённых позиций.

Ранее Life.ru рассказывал об ударах по пунктам управления БПЛА в окрестностях Дружковки. Военкор Евгений Поддубный сообщил о поражении двух таких пунктов совместными действиями российских операторов дронов и артиллеристов.