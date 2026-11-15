Американский рынок дизельного топлива приблизился к возвращению цен ниже шестидолларовой отметки. По данным GasBuddy, 14 ноября средняя стоимость галлона на заправках составила $5,998. Последний раз показатель опускался до такого уровня два месяца назад.

О снижении сообщил руководитель отдела анализа нефтяного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан. Однако данные Американской автомобильной ассоциации (AAA) пока не показывают аналогичного результата: организация оценивает среднюю цену дизеля в $6,064 за галлон. Расхождение между оценками составляет около семи центов.