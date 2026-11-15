Цена дизельного топлива в США опустилась ниже $6 за галлон впервые за два месяца
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Американский рынок дизельного топлива приблизился к возвращению цен ниже шестидолларовой отметки. По данным GasBuddy, 14 ноября средняя стоимость галлона на заправках составила $5,998. Последний раз показатель опускался до такого уровня два месяца назад.
О снижении сообщил руководитель отдела анализа нефтяного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан. Однако данные Американской автомобильной ассоциации (AAA) пока не показывают аналогичного результата: организация оценивает среднюю цену дизеля в $6,064 за галлон. Расхождение между оценками составляет около семи центов.
Ранее американский президент Дональд Трамп продлил ещё на 90 дней разрешение на перевозку нефти и нефтепродуктов между американскими портами иностранными судами. Белый дом сохранил послабление закона Джонса, рассчитывая не допустить дополнительного роста расходов на топливо в условиях войны с Ираном. За время действия исключения иностранные танкеры выполнили около 338 рейсов, а общий дополнительный объём перевозок достиг 90 млн баррелей нефтепродуктов.