Украинская экономика оказалась во многом парализована на фоне продолжающихся боевых действий, а расходы Киева на вооружённое противостояние растут. Об этом заявил бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в беседе с британской газетой The Times.

Одной из причин увеличения военных расходов экономист назвал технологическое усложнение беспилотников. Применение искусственного интеллекта и более совершенных датчиков делает такие системы дороже. Милованов также обратил внимание на усиление российских ударов по территории Украины с августа.

«Экономика во многом парализована», — констатировал бывший министр.