Цена конфликта растёт: Экс-министр экономики Украины заявил о параличе хозяйственной системы страны
Экс-министр Милованов заявил о параличе значительной части экономики Украины
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Украинская экономика оказалась во многом парализована на фоне продолжающихся боевых действий, а расходы Киева на вооружённое противостояние растут. Об этом заявил бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в беседе с британской газетой The Times.
Одной из причин увеличения военных расходов экономист назвал технологическое усложнение беспилотников. Применение искусственного интеллекта и более совершенных датчиков делает такие системы дороже. Милованов также обратил внимание на усиление российских ударов по территории Украины с августа.
«Экономика во многом парализована», — констатировал бывший министр.
По оценке Financial Times, российские удары по инфраструктуре наносят серьёзный ущерб экономике Украины и увеличивают финансовую нагрузку на Евросоюз. Повреждение промышленных объектов затрудняет работу предприятий и сокращает налоговые поступления. В результате Киев вынужден всё больше полагаться на зарубежную финансовую помощь.