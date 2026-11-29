Украина рискует обзавестись собственным «ржавым поясом» — депрессивными промышленными регионами, жители которых будут массово уезжать из-за остановки градообразующих предприятий. Об угрозе появления целых «городов-зомби» пишет Financial Times.

Одним из наиболее показательных примеров издание называет Кривой Рог. Металлургический комбинат ArcelorMittal, ранее известный как «Криворожсталь», проходит процедуру холодной остановки после серии ракетных ударов. При этом на долю предприятия приходилось около 30% городского бюджета.

После завершения консервации для обслуживания комбината потребуется лишь 1500 сотрудников. Ещё 14,5 тысячи работников останутся в штате, но будут получать две трети зарплаты.

По оценке энергетического аналитика Berlin Economics Йигита Тахмисоглу, если раньше украинские металлурги боролись за рентабельность производства, то теперь под вопросом само существование отрасли.

Глава консалтинговой компании «ГМК-Центр» Станислав Зинченко опасается, что остановка металлургических комбинатов ударит и по смежным предприятиям. В результате жители промышленных регионов могут лишиться не только работы, но и причин оставаться в родных городах.

Даже после завершения боевых действий быстро восстановить производство будет непросто. Год простоя потребует существенных капиталовложений, а наиболее квалифицированные специалисты за это время могут найти работу в других местах.