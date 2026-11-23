Мировые цены на нефть продолжают падать. В понедельник, 23 ноября, стоимость североморской марки Brent впервые почти за три месяца опустилась ниже 89 долларов за баррель. В ходе торгов февральские фьючерсы подешевели до 88,98 доллара — последний раз такие значения фиксировались 28 августа 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Падение ниже психологически важной отметки оказалось кратковременным. Уже к 12:05 мск котировки Brent поднялись до 89,14 доллара за баррель. При этом снижение относительно предыдущего закрытия составляло 0,9%.

Одновременно дешевела американская нефть WTI. Январские фьючерсы потеряли 0,89% стоимости, опустившись до 82,67 доллара за баррель. Таким образом, отрицательную динамику продемонстрировали оба основных мировых нефтяных ориентира.

Нефтяной рынок находится под давлением уже несколько недель. Как отмечают аналитики, инвесторы опасаются избытка предложения на фоне восстановления поставок сырья с Ближнего Востока. По итогам предыдущей недели Brent потеряла около 4% стоимости, а WTI подешевела примерно на 5%.

При этом ситуация вокруг Ирана и сохраняющиеся риски для судоходства в Ормузском проливе продолжают влиять на настроения участников рынка. Опасения новых перебоев с поставками пока не смогли переломить общую тенденцию к снижению котировок.

Ранее Life.ru сообщал о падении стоимости нефти Brent ниже 90 долларов за баррель. На торгах 10 ноября январские фьючерсы дешевели до 89,66 доллара, а инвесторы оценивали перспективы восстановления поставок нефти из ближневосточного региона.