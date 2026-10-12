Цена нефти Brent впервые с 29 сентября превысила $106 за баррель

Стоимость нефти Brent вновь преодолела отметку в 106 долларов за баррель, достигнув максимума с 29 сентября 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты торгов декабрьскими фьючерсами на лондонской бирже ICE.

К 12:42 по московскому времени котировки североморской марки поднялись до 106,02 доллара. Таким образом, прибавка относительно предыдущего закрытия составила 1,24%. Однако удержать набранный темп сырьевому рынку не удалось.

Уже через 13 минут стоимость Brent скорректировалась до 105,88 доллара за баррель, а прирост замедлился до 1,11%. Одновременно дорожала и американская нефть WTI. Ноябрьские контракты на этот сорт прибавляли 1,16%, достигая 92,92 доллара.

Ранее Life.ru рассказывал, почему стоимость Brent продолжает держаться выше 100 долларов за баррель, несмотря на восстановление поставок с Ближнего Востока. Одной из главных причин аналитики называли опасения нового обострения военного конфликта с Ираном.