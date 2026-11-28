Украинские военнослужащие опасаются сообщать правоохранительным органам о пытках со стороны командиров из-за угрозы дальнейшего преследования. Даже после подачи жалобы пострадавшие зачастую остаются в подчинении тех же офицеров, рассказала украинский адвокат Дина Дрижакова в эфире телеканала «Киев-24».

По словам юриста, жертвы издевательств боятся сами стать фигурантами уголовных дел по обвинению в неисполнении приказов или самовольном оставлении воинской части. Кроме того, зависимость военнослужащих от командования затрудняет сбор доказательств и фиксацию фактов насилия. Дрижакова подчеркнула, что использование административного ресурса также мешает довести уголовные дела до суда.

Одним из наиболее резонансных случаев стал скандал в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала». Украинские журналисты собрали свидетельства военнослужащих о многочисленных случаях гибели новобранцев вне боевых действий. По словам очевидцев, солдат подвергали избиениям, содержали в карцерах, привязывали к квадроциклам и натравливали на них собак.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что Владимир Зеленский давно осведомлён об издевательствах над военнослужащими штурмовых подразделений, но игнорирует проблему.