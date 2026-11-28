Работа в администрации президента США Дональда Трампа обернулась политическими издержками для вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Решения главы Белого дома, касающиеся войны с Ираном и скандала вокруг руководителя Nvidia Дженсена Хуанга, способны осложнить их возможное участие в президентских выборах 2028 года, пишет Axios.

Проблема заключается не столько в разногласиях с действующим президентом, сколько в противоречиях между решениями администрации и политическими взглядами её высокопоставленных представителей. Вэнс позиционирует себя как противник вмешательства США в зарубежные конфликты и выступал против войны с Ираном. Кроме того, он отошёл от традиционной для республиканцев позиции безоговорочной поддержки Израиля.

Рубио, напротив, выстроил политическую карьеру на поддержке жёсткого внешнеполитического курса и критике России и Китая. Ещё в мае госсекретарь предупреждал Трампа о связях Хуанга с человеком, которого подозревали в работе на китайскую разведку.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах Вэнс возложил ответственность за неудачу партии на войну с Ираном, чем вызвал раздражение американского лидера. Трамп согласился с тем, что рост цен на фоне конфликта повлиял на настроения избирателей, однако обратил внимание, что его заместитель не высказался в поддержку решения о начале военной операции.

По оценке Axios, высокие должности предоставили Вэнсу и Рубио существенные политические преимущества. Вместе с тем по мере приближения окончания президентского срока Трампа становятся всё заметнее последствия компромиссов, на которые обоим политикам пришлось пойти ради работы в его администрации.