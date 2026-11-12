Льняное масло способно принести организму не только пользу, но и вред, особенно при неправильном использовании. Его категорически не рекомендуется нагревать, а при некоторых заболеваниях от продукта лучше отказаться. Об этом URA.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

По словам специалиста, главная ценность масла из семян льна заключается в высокой концентрации полиненасыщенных жирных кислот. На 100 граммов продукта приходится около 53 граммов омега-3. Также в составе присутствуют омега-6 и омега-9. Эти вещества необходимы для нормальной работы организма, поддержания обменных процессов и здоровья сосудов.

Однако эксперт предостерегла от использования нерафинированного продукта при приготовлении горячих блюд. Его температура дымления составляет примерно 107 градусов, поэтому при нагреве ценные компоненты разрушаются, а вместо них могут образовываться нежелательные соединения.

«Лучше всего нерафинированное льняное масло подходит для заправки салатов или употребления в холодном виде», — подчеркнула Мясникова.

Отдельное внимание специалист уделила противопоказаниям. Осторожность необходима людям с заболеваниями желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. Беременным, кормящим женщинам и пациентам с пониженным давлением также следует предварительно обсудить употребление продукта с врачом. Особую осмотрительность нужно проявлять принимающим антикоагулянты из-за возможного влияния на свёртываемость крови.