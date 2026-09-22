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Специальная военная операция

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Опубликовано 22 сентября, 08:50

«Центр» развивает наступление в сторону Александровки после окружения Доброполья

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье в Донецкой Народной Республике и продолжают наступление в направлении Александровки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки», — говорится в сообщении ведомства 22 сентября.

Минобороны уже неоднократно сообщало о продвижении группировки «Центр» в районе Доброполья и соседних населённых пунктов. В последние недели российские подразделения вели бои непосредственно в городской черте.

Две бригады нацгвардии Украины и полк «Скала» взяты в окружение у Доброполья
Две бригады нацгвардии Украины и полк «Скала» взяты в окружение у Доброполья

Ранее Life.ru сообщал о боях в северной и южной частях Доброполья. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что столкновения шли как в многоэтажной застройке, так и в частном секторе города.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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