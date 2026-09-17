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Опубликовано 17 сентября, 14:26

Центр Земли постоянно смещается: Учёные NASA объяснили, чем это опасно

NASA обнаружило сезонные смещения центра масс Земли на несколько миллиметров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Центр масс Земли постоянно смещается относительно её геометрического центра на несколько миллиметров. Учёные NASA разработали новый способ с высокой точностью отслеживать эти сезонные колебания при помощи спутников.

Причина заключается в постоянном перераспределении огромных масс воды, льда и воздуха по поверхности планеты. Весной тающий снег, сезонные дожди, муссоны и изменения уровня океанов буквально немного меняют баланс Земли.

Например, максимальное накопление снега в Северной Америке и Евразии в марте сдвигает центр масс примерно на три миллиметра в сторону Северного полюса. В апреле большое количество воды в бассейне Амазонки смещает его на 2,2 миллиметра в направлении Южной Америки.

С августа по октябрь дополнительная масса дождевой и талой воды в океанах заставляет центр масс двигаться в сторону южной части Тихого океана. Вклад в сезонные колебания вносит и атмосфера: плотный зимний воздух перераспределяет массу между полушариями. Для обычного человека такие перемещения незаметны и опасности не представляют. Однако точное положение центра масс Земли критически важно для спутниковой навигации, картографии и измерения уровня моря, поскольку именно вокруг этой точки обращаются искусственные спутники.

Новая методика объединяет лазерное слежение за спутниками, GPS-наблюдения и данные аппаратов на низкой околоземной орбите. Исследователи выяснили, что размах ежегодных колебаний центра масс примерно вдвое меньше, чем предполагалось восемь лет назад.

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Ранее учёные нашли шесть новых аномальных зон на глубине 2900 км под Землёй. Часть уже известных аномалий может быть связана с остатками древних погружённых литосферных плит, локальным плавлением вещества и взаимодействием с крупными зонами пониженных скоростей в нижней мантии.

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Наталья Афонина
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