Центр Земли постоянно смещается: Учёные NASA объяснили, чем это опасно

Центр масс Земли постоянно смещается относительно её геометрического центра на несколько миллиметров. Учёные NASA разработали новый способ с высокой точностью отслеживать эти сезонные колебания при помощи спутников.

Причина заключается в постоянном перераспределении огромных масс воды, льда и воздуха по поверхности планеты. Весной тающий снег, сезонные дожди, муссоны и изменения уровня океанов буквально немного меняют баланс Земли.

Например, максимальное накопление снега в Северной Америке и Евразии в марте сдвигает центр масс примерно на три миллиметра в сторону Северного полюса. В апреле большое количество воды в бассейне Амазонки смещает его на 2,2 миллиметра в направлении Южной Америки.

С августа по октябрь дополнительная масса дождевой и талой воды в океанах заставляет центр масс двигаться в сторону южной части Тихого океана. Вклад в сезонные колебания вносит и атмосфера: плотный зимний воздух перераспределяет массу между полушариями. Для обычного человека такие перемещения незаметны и опасности не представляют. Однако точное положение центра масс Земли критически важно для спутниковой навигации, картографии и измерения уровня моря, поскольку именно вокруг этой точки обращаются искусственные спутники.

Новая методика объединяет лазерное слежение за спутниками, GPS-наблюдения и данные аппаратов на низкой околоземной орбите. Исследователи выяснили, что размах ежегодных колебаний центра масс примерно вдвое меньше, чем предполагалось восемь лет назад.

Ранее учёные нашли шесть новых аномальных зон на глубине 2900 км под Землёй. Часть уже известных аномалий может быть связана с остатками древних погружённых литосферных плит, локальным плавлением вещества и взаимодействием с крупными зонами пониженных скоростей в нижней мантии.