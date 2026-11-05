Центробанк сообщил о возвращении российской экономики в состояние перегрева
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Российская экономика в третьем квартале 2026 года вновь оказалась в состоянии перегрева из-за роста внутреннего спроса и ограниченных возможностей производства. Для сдерживания инфляции Банк России считает необходимым сохранять жёсткую денежно-кредитную политику. Об этом говорится в опубликованном 5 ноября резюме обсуждения ключевой ставки.
«По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в III квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены. О возникновении дисбаланса между спросом и предложением свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления. На это указывали и модельные оценки», — отмечается в документе.
В Центробанке пояснили, что потребительская активность продолжала расти, однако предприятия в отдельных отраслях не могли столь же быстро увеличить предложение товаров и услуг. Возникший дисбаланс усилил давление на цены и стал одним из факторов возвращения экономики в зону перегрева.
Ранее Life.ru сообщал, что аналитики допустили сохранение ключевой ставки на уровне 14% до конца 2026 года. По оценкам экспертов, первое снижение ставки может состояться только в феврале или марте 2027 года. Экономисты связывают осторожную позицию регулятора с сохраняющимся инфляционным давлением и повышенными ценовыми ожиданиями. При этом высокие процентные ставки по кредитам могут сохраняться ещё несколько месяцев.