Центробанк выпустит серебряные монеты с эмблемами пяти футбольных клубов России
Обложка © ЦБ
Банк России 30 ноября выпустит серебряные монеты с эмблемами пяти известных футбольных клубов страны. О появлении коллекционной серии сообщила пресс-служба регулятора.
На монетах номиналом 3 рубля появится символика ЦСКА, московского «Спартака», петербургского «Зенита», «Локомотива» и столичного «Динамо». Каждому клубу посвящён отдельный экземпляр с цветной эмблемой и рельефным изображением футболиста с мячом.
Видео © ЦБ
Особенное оформление получила монета «Зенита». Вместо привычного стадиона за спиной спортсмена изображены две достопримечательности Санкт-Петербурга — Петропавловская крепость и разведённый Дворцовый мост. На остальных четырёх монетах футболисты представлены на фоне домашних арен клубов.
Для изготовления использовали серебро 925-й пробы. Каждая монета содержит 31,1 грамма чистого драгоценного металла, а её диаметр составляет 39 миллиметров. Изделия отчеканены в качестве «пруф» — с зеркальными участками и матовыми рельефными элементами.
Тираж ограничен 3000 экземплярами для каждого клуба. На лицевой стороне размещены Государственный герб России, год выпуска, номинал и знак Санкт-Петербургского монетного двора. Несмотря на коллекционное исполнение, монеты официально считаются законным платёжным средством и могут приниматься по номиналу.
Ранее Life.ru сообщал о выпуске памятных 25-рублёвых монет с символикой российских спортивных обществ. В ту коллекцию вошли «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». В отличие от новых серебряных экземпляров, они изготавливались из медно-никелевого сплава, а тираж каждого варианта достигал 50 тысяч штук.