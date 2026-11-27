Банк России 30 ноября выпустит серебряные монеты с эмблемами пяти известных футбольных клубов страны. О появлении коллекционной серии сообщила пресс-служба регулятора.

На монетах номиналом 3 рубля появится символика ЦСКА, московского «Спартака», петербургского «Зенита», «Локомотива» и столичного «Динамо». Каждому клубу посвящён отдельный экземпляр с цветной эмблемой и рельефным изображением футболиста с мячом.

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Особенное оформление получила монета «Зенита». Вместо привычного стадиона за спиной спортсмена изображены две достопримечательности Санкт-Петербурга — Петропавловская крепость и разведённый Дворцовый мост. На остальных четырёх монетах футболисты представлены на фоне домашних арен клубов.

Для изготовления использовали серебро 925-й пробы. Каждая монета содержит 31,1 грамма чистого драгоценного металла, а её диаметр составляет 39 миллиметров. Изделия отчеканены в качестве «пруф» — с зеркальными участками и матовыми рельефными элементами.

Тираж ограничен 3000 экземплярами для каждого клуба. На лицевой стороне размещены Государственный герб России, год выпуска, номинал и знак Санкт-Петербургского монетного двора. Несмотря на коллекционное исполнение, монеты официально считаются законным платёжным средством и могут приниматься по номиналу.