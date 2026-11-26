Биржевые цены на электроэнергию в Финляндии подскочили до максимума с февраля. В четверг, 26 ноября, средняя стоимость электричества достигла 32,62 цента за кВт·ч — почти вдвое больше, чем днём ранее. Об этом свидетельствуют данные Nord Pool.

Самый дорогой период пришёлся на вечерние часы. В интервале с 16:45 до 17:00 стоимость электричества достигла 44,19 цента за кВт·ч. Для сравнения: 25 ноября среднесуточная цена составляла 17,30 цента.

Финская газета Ilta-Sanomat отмечает, что настолько высоких значений не наблюдалось с начала февраля. Издание Iltalehti также обратило внимание на резкий скачок стоимости электричества. Энергетическая компания Fortum рекомендовала потребителям переносить использование энергоёмкой техники на более дешёвые часы.

Одной из причин подорожания стали проблемы на третьем энергоблоке АЭС «Олкилуото». Из-за неисправности клапана 25 ноября мощность реактора снизили примерно до 60%, а в ночь на 26 ноября его работу полностью остановили для ремонта. Руководитель подразделения компании Fingrid Маарит Ууситало связала перебои с ростом биржевых цен.

Впрочем, ремонт завершился быстрее первоначального графика. Оператор станции TVO сообщил, что 26 ноября около полудня третий энергоблок возобновил производство электричества. Первоначально восстановление работы ожидалось только к вечеру субботы.

На стоимость электроэнергии также повлияли похолодание и изменения в выработке ветровых электростанций. Зимой спрос на электричество в Финляндии традиционно увеличивается, а колебания производства осложняют балансировку энергосистемы.

По данным Финского энергетического агентства, примерно треть домохозяйств страны используют биржевые тарифы. Для них скачки стоимости особенно ощутимы: от цены в конкретные часы зависит, сколько придётся заплатить за работу электрокотлов, саун и бытовой техники.

Для сравнения, среднемесячная биржевая цена электричества в Финляндии в феврале достигала 17,22 цента за кВт·ч. С января по ноябрь средние значения обычно находились в диапазоне 7,25–7,33 цента, а в октябре опустились до 4,77 цента.