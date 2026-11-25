«Осталось только смириться»: В Финляндии забили тревогу после слов Рютте о войне
Аналитик Малинен: Войну, о которой говорит Рютте, уже нельзя остановить
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Финский аналитик Туомас Малинен считает, что войну, к возможному началу которой призывает готовиться генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, уже невозможно предотвратить. Таким мнением он поделился в социальной сети X.
«Я не думаю, что эту войну уже можно остановить. Теперь остаётся только подготовить европейское население к тому, чтобы оно смирилось с ней», — написал Малинен.
Поводом для его заявления стало выступление Рютте на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Генсек альянса призвал готовить к возможному вооружённому конфликту не только военнослужащих, но и гражданское население, предпринимателей и органы власти. Особое внимание он уделил обеспечению бесперебойной работы больниц, транспорта, энергетики и систем связи.
Напомним, ещё в октябре Рютте заявлял об отсутствии непосредственной военной угрозы со стороны России для территории стран НАТО. Однако в ноябре он вновь заговорил о рисках для европейской безопасности, за что подвергся критике со стороны МИД Португалии. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем генсек также предложил увеличивать военную помощь Киеву после каждого инцидента, который альянс расценивает как гибридную атаку.
Главные заявления зарубежных политиков, международные конфликты и вопросы европейской безопасности — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.