Финский аналитик Туомас Малинен считает, что войну, к возможному началу которой призывает готовиться генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, уже невозможно предотвратить. Таким мнением он поделился в социальной сети X.

«Я не думаю, что эту войну уже можно остановить. Теперь остаётся только подготовить европейское население к тому, чтобы оно смирилось с ней», — написал Малинен.

Поводом для его заявления стало выступление Рютте на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Генсек альянса призвал готовить к возможному вооружённому конфликту не только военнослужащих, но и гражданское население, предпринимателей и органы власти. Особое внимание он уделил обеспечению бесперебойной работы больниц, транспорта, энергетики и систем связи.

Напомним, ещё в октябре Рютте заявлял об отсутствии непосредственной военной угрозы со стороны России для территории стран НАТО. Однако в ноябре он вновь заговорил о рисках для европейской безопасности, за что подвергся критике со стороны МИД Португалии. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем генсек также предложил увеличивать военную помощь Киеву после каждого инцидента, который альянс расценивает как гибридную атаку.