Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил увеличивать военную помощь Украине после каждого инцидента в Европе, который альянс расценивает как гибридную атаку. С таким призывом он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Стенограмма опубликована на сайте НАТО.

«НАТО должна после каждого инцидента в Европе давать больше военной помощи Украине, а не меньше», — сказал Рютте.

В числе потенциальных гибридных угроз генсек упомянул предотвращённый инцидент в немецком Лейпциге, а также происшествия в Польше и Эстонии.

По словам Рютте, у альянса есть варианты ответных действий, о которых общественность не всегда будет знать.

При этом ещё на прошлой неделе Рютте признал нехватку нескольких миллиардов евро для выполнения обязательств союзников перед Киевом. До конца 2026 года страны НАТО рассчитывают предоставить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро, однако основная финансовая нагрузка пока приходится лишь на несколько государств.

Между тем на той же пресс-конференции в Берлине Мерц потребовал предоставить Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи договора НАТО, предусматривающей коллективную оборону.