Цены на газ в Европе превысили $1050 впервые с декабря 2022 года

Европейский газовый рынок вернулся к ценам времён энергетического кризиса 2022 года. Стоимость топлива 20 октября превысила 1050 долларов за тысячу кубометров впервые почти за четыре года. Подорожание произошло на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив и сокращения запасов в европейских хранилищах, сообщает Anadolu.

На нидерландском хабе TTF газ с поставкой на следующий день подорожал до 1052 долларов за тысячу кубометров, или 90,75 евро за мегаватт-час. Ноябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE достигли примерно 1042 долларов за тысячу кубометров.

Одним из главных факторов роста цен стали проблемы с транспортировкой сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Напряжённость вокруг Ормузского пролива осложняет движение танкеров и усиливает опасения по поводу стабильности поставок.

Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация с европейскими газовыми хранилищами. По данным Gas Infrastructure Europe, к 20 октября они были заполнены на 74,6%, тогда как годом ранее показатель составлял 85%.

С приближением зимы участники рынка опасаются, что имеющихся запасов окажется недостаточно для покрытия сезонного спроса без дополнительных закупок. При этом ограничения судоходства через Ормузский пролив затрудняют восполнение резервов.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские цены на газ достигли максимума с декабря 2022 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал о возможности дальнейшего подорожания топлива к Новому году. Президент России Владимир Путин также допускал рост стоимости газа до 1500 долларов за тысячу кубометров.