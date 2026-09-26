Цены не остановить: Стоимость бензина в Нидерландах обновила исторический максимум второй день подряд

Стоимость бензина Euro95 в Нидерландах второй день подряд устанавливает новый исторический рекорд, достигнув в субботу €2,729 за литр. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на данные потребительской организации UnitedConsumers.

Предыдущий максимум продержался всего сутки. Ещё в пятницу средняя рекомендованная цена составляла €2,727, однако уже на следующий день к ней прибавились дополнительные 0,2 евроцента.

При этом другие виды автомобильного топлива продемонстрировали иную динамику. Дизель за сутки подешевел на 0,6 евроцента, до €2,788 за литр. Стоимость сжиженного углеводородного газа осталась прежней — €1,265.

Напомним, ранее сообщалось, что бензин в Нидерландах подорожал до рекордных €2,727 за литр. По данным UnitedConsumers, предыдущий исторический максимум был зафиксирован 25 сентября. За сутки стоимость топлива тогда увеличилась сразу на 1,5 евроцента. До обострения ситуации на Ближнем Востоке литр бензина в стране стоил почти на €0,50 дешевле.