Отсутствие индексации зарплаты — не «добрая воля» начальства, а нарушение трудового законодательства. По статье 134 ТК РФ работодатель обязан повышать реальное содержание выплат с учётом роста потребительских цен. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Часто случается, что работодатели не индексируют зарплаты. Трудовой кодекс предусматривает индексацию, но механизм обеспечения повышения реального содержания зарплаты прописан не для всех работодателей одинаково», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова депутата. При этом отсутствие такого порядка в документах не освобождает от обязанности: индексировать всё равно нужно.

Если зарплата не растёт, первым делом стоит выяснить, какой порядок повышения действует внутри организации. Для этого нужно изучить положение об оплате труда, коллективный договор и другие документы, регулирующие выплаты. Затем — обратиться к работодателю письменно: попросить разъяснить, когда проводилась последняя индексация, как рассчитывался её размер и планируется ли очередная.

Начинать лучше в досудебном порядке, советует Бессараб. Если договориться не удалось, следующим шагом может стать обращение в профсоюз. При его отсутствии или если он не помог — в Государственную инспекцию труда. Это разные требования: индексация не равна повышению до МРОТ. Даже если зарплата выше минимальной, обязанность обеспечивать рост её реального содержания сохраняется.

Компании при этом вынуждены учитывать рынок труда: при низкой безработице приходится конкурировать за специалистов, и многие пересматривают выплаты в начале года, ориентируясь на инфляцию и отраслевые показатели. Но такая практика — не замена индексации, а скорее следствие конкуренции.

Многие работники, по словам депутата, предпочитают не вступать в затяжные разбирательства, а искать другое место. Фактически они «голосуют» за отношение к себе заявлениями об увольнении. Но у тех, кто готов отстаивать права, есть законный путь: документы, письменное обращение, профсоюз и ГИТ.