Украинские полицейские не позволили адвокатам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пройти на территорию Нижней Киево-Печерской лавры. Защитники монастыря намерены обжаловать действия правоохранителей. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат, протоиерей Никита Чекман.

Адвокатов УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру. Видео © Telegram / Никита Чекман

Юрист пришёл к монастырю вместе с адвокатом и иеродиаконом Аристархом Караговниковым. Однако у входа их остановили сотрудники полиции, которые отказались пропустить посетителей внутрь.

«В настоящее время находящиеся здесь сотрудники полиции, они уже представились, нас не допускают на территорию Нижней лавры», — рассказал Чекман на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам адвоката, правоохранители действуют вопреки позиции уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Чекман напомнил, что ранее омбудсмен направил письмо, в котором указал на недопустимость ограничения доступа защитников на территорию монастыря.

Представитель УПЦ заявил, что фиксирует происходящее и намерен направить жалобы в полицию и аппарат уполномоченного по правам человека.

«Кто будет за это нести ответственность?», — возмутился он.

Ранее Life.ru писал, что группа людей попыталась захватить храм Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре. О происшествии 22 ноября также сообщил адвокат Никита Чекман. Гонения на каноническую Церковь на Украине привели к образованию раскольнической незаконной ПЦУ (Православная церковь Украины). Теперь в Незалежной совершаются захваты храмов. При поддержке военных и полиции раскольники изгоняют и священников Киево-Печерской лавры. На последних заводят уголовные дела или отправляют в военкоматы. Под давлением находятся и адвокаты лавры, пытающиеся отстоять их интересы в рамках правового поля.