Владимир Зеленский вручил украинской певице и бывшей модели Playboy Даше Астафьевой орден княгини Ольги III степени прямо в Киево-Печерской лавре. Церемония прошла в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских во время встречи с представителями культуры. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Награду артистке присудили за вклад в развитие национальной культуры и искусства, творческие достижения и профессиональное мастерство. Соответствующий указ Зеленский подписал 9 ноября, приурочив награждение ко Всеукраинскому дню работников культуры. В документе Астафьева указана как волонтёр, певица, телеведущая и основательница книжного приложения UnderBook.

Сама 41-летняя артистка призналась в социальных сетях, что получение ордена стало для неё особенным событием, в которое до сих пор трудно поверить. Широкую известность Астафьева получила благодаря съёмкам для Playboy, в том числе для юбилейного выпуска к 55-летию журнала. Позднее она выступала в составе украинской поп-группы NikitA, а в последние годы занялась волонтёрством и культурными проектами.

Выбор места для церемонии вызвал критику со стороны некоторых представителей духовенства. Так, архиепископ Иона (Черепанов) задался вопросом, сколько женщин-военнослужащих остаются без государственных наград. Игумения Серафима (Шевчик), возглавляющая Одесский Архангело-Михайловский женский монастырь, также выразила недовольство проведением церемонии в храме.

Киево-Печерская лавра уже несколько лет находится в центре церковного конфликта. В марте 2023 года государственный заповедник досрочно расторг договор аренды с Украинской православной церковью (УПЦ), после чего между сторонами начались судебные разбирательства. Представители УПЦ оспаривали законность прекращения договора и ограничения доступа к храмам.