Цифровое ограбление века: Спецслужбы США ищут похищенные с Binance миллиарды
ФБР и Секретная служба США начали расследование взлома Binance
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США подключились к расследованию масштабной хакерской атаки на криптовалютную биржу Binance. Предварительный ущерб оценивается в 6,3 миллиарда долларов, а правоохранители совместно с частными компаниями пытаются отследить и вернуть похищенные активы, сообщает Reuters.
В ФБР подтвердили, что осведомлены о происшествии и взаимодействуют с государственными структурами и частными организациями. Специалисты устанавливают масштаб кибератаки, оценивают возможные последствия и координируют дальнейшие следственные действия.
Секретная служба США также участвует в поиске похищенных средств. Её сотрудники сотрудничают с представителями криптовалютной индустрии, включая компанию Circle, выпускающую стейблкоин USDC. Совместная работа направлена на выявление подозрительных транзакций, блокировку активов и их последующий возврат.
Кроме того, американские следователи взаимодействуют с прокуратурой округа Колумбия и другими правоохранительными органами, чтобы установить личности предполагаемых хакеров и привлечь их к ответственности.
Сама Binance подтвердила инцидент с безопасностью, произошедший 29 октября. По предварительным данным компании, злоумышленники могли получить доступ к ноутбуку одного из инженеров DevOps, что позволило им проникнуть в служебную инфраструктуру и инициировать несанкционированные операции по выводу криптовалюты.
Руководство Binance пообещало полностью покрыть потери за счёт корпоративных резервов и специального фонда защиты пользователей SAFU. Компания также намерена опубликовать подробный технический отчёт после завершения расследования.
Ранее Life.ru рассказывал, что Binance заморозила криптоактивы на сумму около трёх миллиардов долларов после масштабной хакерской атаки. Представители площадки заверили клиентов, что их средства находятся в безопасности, несмотря на продолжающиеся проверки. Кроме того, на время дополнительных проверок Binance приостановила вывод средств.