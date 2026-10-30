Цифровое ограбление века: Спецслужбы США ищут похищенные с Binance миллиарды

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США подключились к расследованию масштабной хакерской атаки на криптовалютную биржу Binance. Предварительный ущерб оценивается в 6,3 миллиарда долларов, а правоохранители совместно с частными компаниями пытаются отследить и вернуть похищенные активы, сообщает Reuters.

В ФБР подтвердили, что осведомлены о происшествии и взаимодействуют с государственными структурами и частными организациями. Специалисты устанавливают масштаб кибератаки, оценивают возможные последствия и координируют дальнейшие следственные действия.

Секретная служба США также участвует в поиске похищенных средств. Её сотрудники сотрудничают с представителями криптовалютной индустрии, включая компанию Circle, выпускающую стейблкоин USDC. Совместная работа направлена на выявление подозрительных транзакций, блокировку активов и их последующий возврат.

Кроме того, американские следователи взаимодействуют с прокуратурой округа Колумбия и другими правоохранительными органами, чтобы установить личности предполагаемых хакеров и привлечь их к ответственности.

Сама Binance подтвердила инцидент с безопасностью, произошедший 29 октября. По предварительным данным компании, злоумышленники могли получить доступ к ноутбуку одного из инженеров DevOps, что позволило им проникнуть в служебную инфраструктуру и инициировать несанкционированные операции по выводу криптовалюты.

Руководство Binance пообещало полностью покрыть потери за счёт корпоративных резервов и специального фонда защиты пользователей SAFU. Компания также намерена опубликовать подробный технический отчёт после завершения расследования.