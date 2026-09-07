ЦИК аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко

Центризбирком отменил регистрацию Николая Бондаренко (КПРФ) как кандидата в депутаты Госдумы девятого созыва. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

Политик шёл первым номером в региональной группе № 16, куда входят Удмуртия и Пермский край. Причиной для исключения из федерального списка стало судебное постановление.

Октябрьский районный суд Саратова 21 августа признал Бондаренко нарушившим статью 20.3 КоАП РФ. Саратовский областной суд 4 сентября оставил это решение в силе.

В ЦИК пояснили: закон запрещает баллотироваться в Госдуму тем, кто подвергнут административному наказанию по указанной статье, если голосование проходит до истечения срока действия взыскания.

После исключения Бондаренко список возглавит Ксения Айтакова. За ней в бюллетене будут указаны Иван Гвоздак и Анна Баранова.

Избиркомам поручено убрать данные Бондаренко из уже напечатанных бюллетеней. Его удостоверение признано недействительным с 7 сентября 2026 года.

Выборы в Государственную думу IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года (основной день голосования — 20 сентября). Будет избрано 450 депутатов по смешанной системе: 225 — по партийным спистам (пропорциональная часть) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть). В 33 регионах предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наряду с традиционным. Всего зарегистрировано более 3100 кандидатов. ЦИК пригласил наблюдателей из более чем 100 стран.